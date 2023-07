Hab-taranka masaska: Maxay maska dheddig u liqdaa kan lab?

15 Daqiiqadood ka hor

Makska dheddigga ah ee nooca loo yaqaan Anaconda ayaa cunta midka labka ah kadib falka taranka, saynisyahannadu waxay horaan rumaysnaayeen in maska lab uu awoodda leeyahay xilliga galmada. Laakiin warkan ku saabsan nooca maska ee Anaconda loo yaqaan ayaa ah mid layaab leh. Sida Jesus sheegay, tani waa warkii ugu dambeeyay ee cajiibka ah ee ku saabsan galmada masaska.

Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in rabitaanka galmada ay marka hore muujiso dheddiggu. Maska dheddig ayaa xuub siibata marka ay ka soo baxdo qabow daran ama kulayl daran. Kadibna waxay soo daysaa hormoon la yiraahdo pheromone. Masaska lab ayaa soo raaca hormoonkaas.

Maxay dheddiggu ugu tagaan lab badan?

Haddii ay ku qanci waydo xidhiidhka jacayl ee ay la leedahay hal mas, isla markiiba way iska riixaysaa waxayna raadsanaysaa lamaane kale.

Hadda su'aasha ugu weyni waxay tahay, sidee ayay mas dheddig u go'aamisaa in maska lab ku habboon yahay inuu u galmoodo iyo in kale?

Saynis yahanadu ilaa maanta umay helin jawaab cad su'aashaas. Waxay ku xiran tahay awoodda iyo rabitaanka maska labka ah. Ama waxaa laga yaabaa in dheddiggu ay ku hesho dareenka awoodda ninka iyada oo loo marayo awoodeeda taabashada.

Maska dheddig ma’aha inay u tagto hal mas oo keliya. Inta badan waxaa la arkay mas dheddig oo falka taranka la samaynaya dhowr mas oo lab ah. Dhanka kale, masaska labka ah ayaa daacad u ah dheddigga marka ay ogolaato inay is qalaadiyaan.

Waxaa laga yaabaa inay tahay rabitaanka taranka oo kordhay ama masas badano oo ay u tagtay, balse maska dheddig ayaa go'aaminaysa midka lab ee ku haboon in uu dhalo ilmo adag. Waxa muhiimka ah in la ogaado waa in ujeedada galmo ee masasku ay tahay oo kaliya inay tarmaan.