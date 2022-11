Gabar yar oo muddo todobo sano ah meel ku xirneed

11 Daqiiqadood ka hor

Laakiin dacwad oogayaasha ayaa sheegay in hooyada iyo waalidkeed ay gabadha ku hayeen halkaas muddo toddobo sano ah. Muddadaas, waxaa la rumaysanyahay, in aanay cid kale la xiriirin, weligeed iskuul ma tagin, dibaddana wakhti kuma qaadan.

Sannadkii 2015, waxay si rasmi ah u sheegtay inay u guurtay dalkaTalyaaniga. Xeer-ilaaliyeyaashu hadda waxay ogaaden in xaqiiqdu tahay , in aysan waligeed hooyada gabadha dhashay aaney ka tegin dalka oo ay la nooleed qaar ka mid ah ehelkeeda, kuwaas oo, u muuqda, in ay ka caawiyeen hooyada in muddo gabadha la qariyo.