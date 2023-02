Mareykanka oo soo bandhigay sawirrada buufinkii basaaska ahaa ee Shiinaha

Xigashada Sawirka, US FLEET FORCES COMMAND

Wararka ayaa sheegaya in badmaaxiinta soo saaray burburka Axaddii ay qayb ka ahaayeen kooxda khaaska ah ee walxaha qarxa ee Ciidanka Badda.

Qalabka laga helay buufinka ayaa hadda la baari doonaa si loo eego inuu yahay qalab wax lagu basaaso iyo in kale.

Saraakiisha Mareykanka ayaa ku tilmaamay buufinka in uu dhererkiisu dhan yahay 60 mitir, iyada oo qeybta culeyska la saaray ay la mid tahay cabbirka diyaaradaha culeyskeedu yahay boqollaal - ama laga yaabo in kumanaan uu gaarayo.

Shiinaha ayaa marar badan ku adkaystay in buufintan ay hawada Mareykanka u gashay qaab aan ula kac ahayn.

Talaadadii, saraakiil Maraykan ah ayaa sheegay in Pentagon-ka uu doonayey inuu diyaariyo xiriir taleefoon oo dhex maray Xoghayaha Difaaca Lloyd Austin iyo dhiggiisa Shiinaha ka dib markii buufinta la soo riday, balse waxaa diiday arrintaas dowladda Shiinaha.

"Xiriirka u dhexeeya ciidamadeenna ayaa si gaar ah muhiim u ah waqtiyadan oo kale," xoghayaha warfaafinta ee difaaca Janaraal Patrick Ryder ayaa sidaas ku yiri bayaan la soo saaray. "Nasiib darro, PRC way diiday codsigeena."

Ciidamada badda ayaa sheegay in burburku uu ku fiday meel toddobo mayl u jirta badweynta Atlaantigga, waxaana aaggaas loo diray labo markab oo kuwa dagaalka ah - oo uu ku jiro wiish culus oo lagu soo qaadayo. Si kastaba ha ahaatee, sawiradu waxay daaha ka qaadayaan xarkaha buufinta in la awoodo in gacanta lagu jiido.