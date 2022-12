Hadal-heyn weyn oo ka dhalatay mowduuc uu ka hadlay Raysul Wasaare Xamza

Xamza Cabdi Barre ayaa sheegay in “musuq-maasuqu uu sabab u yahay [in laga gaabiyo] wax walba oo horumar ah oo laga sameyn lahaa dhinacyada Amniga, Dhaqaalaha iyo guud ahaan horumarka bulshada.

‘Tuugga dowladda ku jira’

“Saxaafaddu waxay xor u tahay - intey iska daayaan waxyaabaha aan micnaha lahayn iyo beenta – waxay u fasaxan tahay in ay toosh ku ifiyaan qofka tuugga ah ee dowladda ku jira, shaqadoodu waa middaas,” ayuu yiri Raysul Wasaaraha.

“Waa in toosh lagu ifiyaa [qofka tuugga ah ee dowladda ku jira], waa in la yiraahdo wuu xaday laakiin waxa la sheegayo waa in uu sax yahay,” ayuu sii raaciyay.