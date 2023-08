Tartanka dilka Maska Jabisada iyo qaabka ugu sahlan ee loo dili karo

19 Daqiiqadood ka hor

Jake Waleri, oo 22 jir ah wuxuu leeyahay hal qorshe oo weyn xilliga uu fasaxa ku jiro taasi oo ah in uu ugaarsado masaska.

Ninkan oo ka soo jeeda magaalada Naples ee gobolka Florida ayaa sheegay in uu had iyo jeer la socdo arrinta Jabisada nooca Burmese oo ah nooc ka mid ah duurjoogta la wareegay Everglades, iyo dhibaatada ay ku hayaan deegaanka dabiiciga ah ee Florida.

Ilaaliyeyaasha maxalliga ah ee deegaanka ayaa sheegaya in tartanka uu yahay mid lagama maarmaan ah si loo xakameeyo dhibaatada ay Jabisada ku hayso deegaanka Everglades ee Florida.

Hadda, waxaa ay dadka haystaan fasax ah in la dili karo wakhti kasta iyo meesha lagu arko maska Jabisada, umana baahno in uu qofka haysto warqad ogolaanshiyo uu ku dilo.

Maadaama ay sharci darro tahay in la safriyo Mas nool iyada oo aan la haysan ogolaansho gaar ah, inta badan ugaarsadaha masaska waa in uu ku dilaa ka hor intaysan keenin saldhiga miisaanka rasmiga ah.

Habka loo dilo ee ay khubarada ku talinayaan ayaa waxaa loo yaqaan "double-pithing" waxaana lagu sameeyaa iyadoo masku madaxa laga dhufanayo iyo laf-dhabarka kadibna la burburiyo maskaxda. Waxaa sidoo kale la oggol yahay meelaha qaar in maska lagu dilo xabad.

In si sax ah loo aqoonsado masaska waa muhiim. Dilka masaska kale sida abeesada waxay keenaysaa in tartanka aad ka harto is, ayay tiri Mrs Segelson, oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha tartanka.