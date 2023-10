Turkiga: Maxaan ka ognahay qaraxa ka dhacay meel u dhow aagga ay Soomaalidu ku ganacsato?

Saacad ka hor

Wasiir Cali Yerlikiya ayaa yiri “Laba nin oo argagixiso ah ayaa weerar ku soo qaaday afaafka hore ee dhismaha wasaaradda, mid ka mid ah waa la toogtay, halka kan kalana uu is qarxiyay”.

Ma jiro wax war ah oo sheegaya in ilaa iyo haatan ay qaraxaasi ku waxyeelloobeen dad rayid ah.

Soomaalida Ankara iyo saameynta qaraxa

Waxaa xusid mudan in maanta ay ahayd maalin fasax ama nasiino oo axad ah taasina ay keentay in khasaaraha ka dhashay qaraxa uu yaraado marka loo eego agga faras magaalaha ah ee uu ka dhacay.

"Astaanta" weerarka

Dadka wax indha indheeya ayaa markii hore weerarka ku macneeyay mid astaan u ah goobta iyo waqtiga, maadaama qaraxa uu ka dhacay xaafad ay ku taallo xarumo ay ku badan yihiin Wasaarado badan iyo xarunta Baarlamaanka oo la filayo in uu furmo kalfadhigiisa cusub maalinta berri ah. Sidoo kale joogitaanka Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, oo lagu waday inuu khudbad ka jeediyo inta ay socoto munaasabadda, sida ay sheegtay Warbaahinta Turkiga.

Xaaladdan oo kale, cilmi-baaraha xarunta New Turkey, Ali Asmar, ayaa BBC-da u sheegay in ay jiraan laba xaaladood oo suurtagal ah oo ka dambeeya weerarka. Midda koowaad waxay ahayd in xisbiga shaqaalaha Kurdistan uu mas’uul ka ahaa weerarka, iyadoo ay sabab u tahay joogitaanka hawlgallada milateri ee Turkiga ka socda gaar ahaanna xudduudaha Ciraaq iyo Suuriya oo lagu beegsanayo dadka xiriirka la leh xisbiga.