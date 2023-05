Maraykanka oo qarka u saaran "lacag la’aan” baahsan

25 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Maraykanka ayaa muddo toddobaadyo gudahood ah wajihi karta lacag la’aan baahsan, waa haddii loo oggolaan waayo in ay qaadato deyn dheeraad ah.

Waxaa laga digay in saameyn xun ay soo food-saari doonto dhaqaalaha caalamka haddii Congress-ka Maraykanka uu gaari waayo heshiis sare loogu qaadayo xaddiga lacagaha ay deynsan karto xukuumadda Washington.

Haddii siyaasiyiinta ay gaari waayaan heshiiskaas, waxaa dhici doonta in dowladda Federaalka ay bixin weydo deymaha hadda lagu leeyahay.

Muxuu yahay xaddiga deynta?

Inta badan, Congress-ka ayaa u codeeya in sare loo qaado xaddiga lacagaha ay amaahan karto dowladda Maraykanka. Xaddigaas ayaa haatan ah 31.4 tirilyan oo dolar.

Khilaaf u dhexeeya hoggaanka Congress-ka iyo Aqalka Cad ayaa xilligan keenay walaaca ah in Maraykanka uu galo xasarad dhaqaale.

Xoghayaha maaliyadda, Janet Yellen, ayaa ka digtay in qasnadaha dowladda ay faaruq noqon doonaan horraanta June, waa haddii aan la helin deyn dheeraad ah.

Maxaa dhici kara haddii heshiis la waayo?

Weli ma dhicin xaalad noocaas ah, marka lama hubo saameynta dhabta ah ee ay yeelan karto. Waxaa se la hubaa in ay ka dhalan doonto dhibaato dhaqaale.

Dowladdu ma awoodi doonto in ay bixiso mushaaraadka shaqaalaha oo ay kamid yihiin ciidamada milateriga ama lacagaha hawlgabka.

Maxaa dhacaya haddii uu Maraykanka bixin waayo deymaha lagu leeyahay?

Waxa ay arrintaas horseedi doontaa in Maraykanka uu bixin waayo deymaha lagu leeyahay iyo lacagaha dulsaarka ah ee ka dhasha. Sanadkii 1979 ayuu Maraykanku bixin waayay deymaha lagu leeyahay, waxaana xilligaa loo aaneeyay khalad si aan ula kac ahayn u dhacay.

Shirkadda Moody's Analytics ayaa saadaalisay in haddii uu jiitamo is qabqasiga u dhexeeya siyaasiyiinta ay suuqyada saamiyada lumin doonaan 20% qiimahooda, halka in ka badan 7 milyan oo qof ay noqomn doonaan shaqo la’aan.