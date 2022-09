Iran oo digniin u dirtay dalalka martigaliya ciidamada Mareykanka

Jeneraal Maxamed Bagheri, oo ah madaxa guud ee ciidamada qalabka-sida ee dalka Iran, ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isku dayayo inuu isku-xir ka sameeyo Gacanka Beershiya iyo Badda Cumaan isagoo "isku xiraya Israel iyo Taliska Dhexe ee Mareykanka ee la yiraahdo (CENTCOM). Waxaa la sheegay in Iran ay “digniin qoraal ah” u gudbisay dalalka ay martida u yihiin ciidamada Mareykanka.

Sarreeye Gaas Bagheri waxa uu ka digay in “macnaha falkan uu yahay in marka la eego aragtideenna basaasnimada iyo xitaa xarumaha howlgalinta ee Mareykanka iyo xulafadiisa ay gacanta ku dhigi doonaan taliska Israel, wuxuuna sheegay in xaaladdan ay noqon doonto khatar ku soo wajahan Iran.