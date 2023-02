Maxaa ka jira inuu soo shiiro maqaarka dumarka is caddeeya?

27 Daqiiqadood ka hor

Waxaa maalmihii la soo dhaafay laga hadal hayay baraha bulshada Soomaalida, in mid ka mid ah culimada Soomaalida uu sheegay "in rag badan ay ka soo cawdeen xaasaskooda oo isticmaala kareemada ka isku caddeeyo".

Baaritaan ay sanadkii 2021 BBC-du sameysay ayaa lagu ogaaday in dukaamada qaar ee dalka UK lagu iibiyo daawooyinka loogu talo galay in dhakhtar keliya uu dadka u qoro.

"Maqaarku wuxuu leeyahay saddex lakab oo kala faracma, kareemada waxay fiiqaan lakabka sare ee maqaarka, taasna waxay keentaa in maqaarka gudaha, oo aan loogu talogalin in bannaanka la keeno, uu soo shiiro," ayuu yiri.

Wuxuu sheegay in dadka is caddeeya ay intooda badan isticmaalaan waxyaabaha la isku carfiyo, maaddaama sida uu sheegay uu maqaarku soo shiirayo.

"Waxaa kale oo jirta in gabdhaha is caddeeya marka ay noo yimaadaan ay noo sheegaan inaysan dibadda u soo bixi karin oo qorraxdu ay gubeyso, in aysan dagaal gali karin oo ay u baqayaan in jirkooda dhaawac la gaarsiiyo."