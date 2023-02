Afar arrimood oo laga ogaaday dilalka qarsoodiga ah ee ay fuliso dowladda Sucuudiga

59 Daqiiqadood ka hor

Qoyska Mustafa al-Khayyat ayaanan la ogaysiin in ninkaasi la dili doono.

Magaca Mustafa ayaa ku jira liis dheer oo hadba dad kale lagu darayo oo ay isku soo uruuriyeen kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Reprieve – taas iyada iyo hay’adda xuquuqda aadanaha ee European Saudi Organization for Human Rights, ay diiwaangelinayeen dilalka ay fuliso dowladda Sucuudiga si ay ugu daraan warbixin cusub oo ay soo saarayaan.

Hay’adda Reprieve ayaa diiwaangelisay 147 dil oo ay dowladda Sucuudiga ay fulisay sannadkii la soo dhaafay, hasayeeshee waxa ay sheegaysaa in ay suuragal tahay in tiradu ay intaas ka badan tahay. Hay’adda ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in dalkaasi uu “si khaldan” u isticmaalo ciqaabta dilka ee ka dhanka ah dadka ajaanibta ah – oo ay ku jiraan haweenka ka shaqeeya gudaha iyo dadka gala falalka maandooriyayaasha heelkoodu uu hooseeyo.