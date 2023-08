Prigozhin Ma wuxuu ahaa "meyd socda"

24 Agoosto 2023

Markii Yevgeny Prigozhin iyo ciidamadiisa Wagner ay bilaabeen kacdoonkoodii laba bilood ka hor, Vladimir Putin waxaa uu dareenkiisa u muujiyay si cad. Waxa uu ku tilmaamay "khiyaano" iyo "dhabar ka toogasho" uu Ruushku la kulmay. Waxa uu ballan qaaday in la ciqaabi doono dadkii falkaasi geystay.

Isagoo ka hadlaya tanaasulkii lagu heshiiyey, mid ka mid ah wargeysyada Ruushka ayaa faallo ka bixiyay: "Heshiiska noocan oo kale ah waxaa caadi ahaan lala galaa dadka ka soo horjeeda siyaasadda. Weligeed ma dhicin in lala galo dembiilayaasha iyo argagixisada. Taas macnaheedu ma waxa ay hadda noqoneysaa in Mr Prigozhin hadda aan u aragno siyaasi?

Hoggaamiyeyaasha Ruushka ayaan si weyn uga murugoon doonin geerida la sheegay ee Mr Prigozhin. Taasi waxay ku socotaa hoggaanka militariga Ruushka, oo Mr Prigozhin uu si cad oo waadix ah u cambaareeyey oo uu dalbaday in shaqada laga eryo. Madaxa Wagner waxa uu ku andacoodey in waxa loogu yeero "hirgelinta cadaaladda" ay ku guul darreysteen, hase yeeshee taas bedelkeeda waxaa lagu jiheeyay Wasiirka Difaaca Sergei Shoigu iyo Taliyaha Guud ee Ciidanka, Valery Gerasimov.

Xaqiiqda, kooxda Wagner waxa ay caqabad toos ah ku ahayd awoodda madaxweyne Putin iyo bahdilaad 24 saacadood ah oo ku socotay Kremlin-ka. Mr Putin laf ahaantiisa waxa uu tilmaamay in dawladda Ruushku ay maalgelinaysay Wagner, balse lacagtu si cad uma iibsan daacadnimada kooxda.

Taasi waxay la macno tahay in Madaxweyne Putin uu ka soo bixi karo dhacdooyinkan cajiibka ah ee gudaha si xoog leh.

Haddii la xaqiijiyo in burburkii hawada dhexe ee diyaarad sidday Yevgeny Prigozhin uu ahaa fal aargoosi ah oo ula kac ah, tani waxay geli doontaa taariikhda Ruushka tii ugu dambeysay ee "hawlgal milatari oo gaar ah".

Baaritaan danbe oo la sameeyay ayaa lagu soo gabagabeeyay in gacan ku dhiiglayaashani ay waxani dilaaga ah ka keeneen Ruushka, iyadoo kaliya laga heli karay shaybaarka dawladda Ruushka. Moscow waa ay diiday in ay wax lug ah ku lahayd, balse waxa ay diiday in ay dhiibto labada eedaysane si loo maxkamadeeyo.