Milyaneer dadaal badan ugu jira sidii uu isaga jari lahaa da'da uu hadda jiro

13 Daqiiqadood ka hor

Bryan Johnson oo ah ganacsade milyaneer ah ayaa waxaa uu malaayiin doollar ku bixiyay si uu wax uga baddalo da'diisa saxda ah. Bryan ayaa doonaya in uu is yareeyo oo ay da'diisu noqoto 18 jir.

Waxa uu sheegay in wiilkiisa uu jiro 17 sano sila markana uu tartan kula jiro oo uu doonayo in ay isku da'a u muuqdaan.

Bryan Johnson oo BBC u warramay ayaa ku doodaya in qofka uu ku dadaali karo in da'diisa uu wax ka baddalo ama uu dhimo.

Bryan Johnson ayaa sheegay in howshiisa uu ku doonayo in uu ku dhimo da'diisa uu guulo ka garay isaga oo sheegay in ay hadda muuqato in uu da'diisa uu dib u celiyay oo uu muuqdo in 22 sano ay ka jarantay.