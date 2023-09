Waa kuwee eeyaha dadka caawiya, sidee bayse u caawiyaan

56 Daqiiqadood ka hor

Islaamku ayaa faraaya in loo naxariisto makhluuqa oo dhan, dhammaan noocyada naxariis-darrada xoolaha ayaana reebban. Balse, in badan oo Muslimiinta kamid ah ayaa muuqda kuwa diidan la tacaamulka eeyaha oo dunida casriga ah siyaaba kala duwan looga adeegsada?

Dunida eeyaha ayaa loola dhaqmaa si ka gedisan sidii loo adeegsan jiray xilliyadii hore, dadka qaar ayaa u adeegsada in ay hagaan, gaar ahaan dadka aragga naafada ka ah, kuwa kale ayaa u adeegsiga dhincayada amniga oo ay si weyn u adeegsadaan laamaha ammaanka, halka dadka qaarna ay u adeegsadaan wehel iyo jaceylka gaarka ah ee ay hayaan xayawaankani.

Nadaafadda Iyo Eyga.

Culimada Muslimiinta badankoodu waxay isku raacay in candhuufta eeydu tahay mid aan nadiif ahayn oo walxaha ay taabtaan ee leh candhuufta eyga ay u baahan yihiin in la dhaqo toddoba jeer.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in mid ka mid ah mad-habta Islaamka ee ugu waaweyn (Maaliki) uu tilmaamayo in arrintani aysan ahayn mid la xiriirta arrin nadaafadeed, balse ay tahay hab caqli-gal ah oo looga hortagayo fiditaanka cudurrada.

Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo kamid ah culimada Soomaalida oo horay ugu hadlay dhaqashada eyga ayaa sheegay in aanay banaaneyn dhaqashadiisa hadii aanay jirin sabab gaar ah oo kalifeysa.

Eeyaha leh shaqooyinka Gaarka ah

Eeyaha wax uriya

Eeyaha Amniga

Baahiyaha amniga, ee dunida ayaa sidoo kale xoojiya adeegsiga eeyaha iyada oo loo arko in uu yahay xayawaan dadku ay aamisan yihiin daacadnimadiisa, shirkada iyo dadyow kala duwan ayaana u adeegsada ilaalada kuwa ay jecel yihiin iyo hantidooda.

Eeyaha Caafimaadka

Eeyahan ayaana u tababaran sidii ay ugu taageeri lahaayeen qofka, iyaga oo qaban karo shaqooyinka sida in ay ka ilaaliyaan qofka gawaarida ama hadii uu qofku ku dhaco goob banaan, in ay qaab badqabta ugu jiidaan goob ammaan ah iyaga oo ka ilaalinaaya dhaawac soo gaara iyo in ay xitaa fariin u diraan dhaqtarka si loo caawiya qofka.