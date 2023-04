Maxaa kala qabsaday Al-Shabaab iyo Aabe ay isaga iyo toddoba carruurtiisa ah ciidanka Soomaaliya ku wada jiraan?

28 Daqiiqadood ka hor

Maxay tahay sababta ay ciidan u wada noqdeen?

Dad badan ayaa is weydiinaya sida ay ku suuragashay in reerkan oo dhan ay noqdaan ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sababaha ku kaliftay.

Gaashaanle sare Maxamuud Maxamed Ceyrow, ayaan weydiinnay isla su’aashaas lafteeda iyo suura galnimada in ilmihiisa ay wada noqdaan ciidan iyo waxa ku qasbay.

"Xilli aan ku nooleyn Xarardheere aniga iyo ilmaha aan dhalay ayey Al-Shabaab soo galeen degmada, aniga waxaan aad u diiddanaa aragtidooda, waxay iigu baaqeen in aan iyaga ku biiro waana ka diiday, xilligaasi aniga oo haysta ciidan aan badneyn ayaan Al-Shabaab dagaal culus la galnay, markaas wixii ka dambeeyay magaalada ayaan isaga soo baxay," ayuu yiri

Ma aha go'aan sahlan in reer dhan ay noqdaan isku aragti. Gaashaanle Ceyroow waxa uu ka hadlay in ilmihiisa uu askareeyay iyo in kale.