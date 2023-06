Geedka Xashiishka oo laga sameynayo dhismeyaal "waara"

Saacad ka hor

Aqalladan ay ku hareeraysan yihiin cagaarka iyo dhirtu ee laga dhex dhisay beer ku taal gobolka Ingiriiska ee Cambridgeshire, waa wax lagu yaqaan dhismeyaasha laga sameeyo beraha Ingiriiska. Balse marka aad gudaha gasho waxaan shaki ku jirin in aad ogaanayso in uu dhismahani yahay mid ka duwan sida aad u malaynayso.

Waxa cajiibka ka dhigaya gurigan dhalaalaya, hawada macaan ee quruxda badan ayaa ah waxa laga dhisay. Xashiish. Inkasta oo aynu oganahay in geedka xashiiska lala xiriiriyo maandooriye iyo sidoo kale in mararka qaar loo isticmaalo dawenyta iyo dharka; xashiishku wuxuu si xawli ah u noqonayaa alaab dhisme oo lagu tiirsanaan karo.

Qalabka sidan loo sameeyay wuxuu leeyahay culays tamareed oo sare oo ka dhigaysa wax aad ugu haboon celinta tamarta taas oo dhisamaha ka dhigaysa mid tamar ahaan isku filan sidoo kalena yaraynaya in gaasaska loo bahan yahay ay baxaan. Wuxuu sidoo kale nuugayaa kaarboonka inta uu jiro.

Qalab dhisme oo tayo fiican ayaa aad loogu baahan yahay maadaama ay shirkadaha dhismuhu doonayaan in ay ka takhalusaan caarboonka.Dhismeyaasha guryaha iyo kuwa kale ayaa masuul ka ah 37% tamarta iyo caarboobka hawada lagusii daayo. Waaxana tan ugu wacan ku tiirsanaanta dhismeyaasha ay ku tiirsan yihiin shidaalka, qalabka dhismeyaasha aadka ugu tiirsan shidaalka sida, shamiidada, birta iyo muraayadaha iyos sidoo kale aqallada cagaran oo loo isticmaalo in ay kululeeyaan guryaha kadibna sii daaya kaarboon badan.

Tayada uu xashiishku ku qabanayo xajinayo kaarboonka ayaa waddamada caalamka ka caawinaya in ay gaaraan yoolkooda ay ku doonayaan in ay gaaran dhismeyaal waara.

Balse inta aan si toos ah xashiishka loogu isticmaalin dhismeyaasha waxaa loo baahan yahay in laga gudbo caqabado ay ka mid yihiin, sharciyada dawladaha ee ka dhanka ah isticmaalka geedkan, ruqsadanyta iyo in la maal geliyo kaabeyaal suurta gelinaya soo saar ballaaran oo ah ah qalabkan laga sameeyo xashiishka, silsiladda gudbinta iyo in laga dhigo mid la goyn karo qiime ahaan.