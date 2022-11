Pakistan oo mar kale ka carootay arrin la xiriirta gantaalkii Hindiya ee kusoo dhacay dalkeeda

Saacad ka hor

Wargayska Indian Express ee ka soo baxa Hindiya ayaa dhawaan daabacay waraysiga Agaasimaha Guud ee IAEA. Warbixintan, ayaa lagu sheegay in Agaasimaha Guud ee IAEA uu sheegay in arrinta gantaalka BrahMos ee ku soo dhacay dhulka Pakistan aysan ahayn wax walaac ah.

Pakistan oo bixisay jawaab kulul

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa bayaankeeda ku sheegtay in ay qoraalka warbixinta wareysiga Agaasimaha Guud ee IAEA ay ka aragtay in la weydiiyay su’aal ku saabsaneyd inuu dowladda Hindiya ka helay xog ku saabsan dhacdada gantaalka, taasoo uu uga jawaabay “maya”. Balse taas baddalkeeda laga rabay in uu sheego in hay’addiisa IAEA aysan lahayn awood ay ku farogeliso arrin noocaas ah.