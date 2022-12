Maxay tahay diyaaradda nukliyeerka xambaarta uu Mareykanka soo saaray ee aan la arkeyn marka ay hawada gasho?

Laakin Xoghayaha Difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in tallaabadani "ay ka marag kacayso faa'iidooyinka sii waaraya ee Ameerika ee dhanka hal-abuurka".

Mr Austin ayaa sheegay in diyaaraddu ay horumar weyn ka sameyn doonto duqeymaha hadda jira ee duullaanka Mareykanka ah, isagoo sheegay in "xitaa nidaamyada difaaca hawada ugu casrisan ay ku adkaan doonto in la ogaado B-21 ay hawada ku jirto “.