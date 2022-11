Erdogan oo si adag uga jawaabay su'aal laga waydiyay Biden iyo Putin

"Qofna waa in aan lagu khalkhalgelin hawlgallada militari ee Turkiga ee looga gol leeyahay in lagu ballaariyo amniga iyo nabadda."

Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa saaka ku warantay in Turkigu “u baahan yahay dhawr maalmood oo kaliya” si ay suurtogal u noqoto hawlgal dhulka ah oo laga sameeyo waqooyiga Suuriya, go’aankan ayaana yimid kadib shir golaha wasiirada ay yeesheen oo looga hadlayay xaaladda amniga.

Sida laga soo xigtay warbixinta, sarkaal sare oo aan magaciisa la sheegin lana hadlay wakaaladda wararka ee Reuters "Ciidanka Qalabka Sida ee Turkiga waxay u baahan yihiin maalmo yar oo kaliya si diyaar garow buuxa u sameeyaan,”. Sarkaalkan ayaa xusay in mintidiinta xulafada la’ ah Turkiga ee Suuriya [Free Syrian Army] ay diyaar u yihiin hawlgalkan oo kale dhowr maalmood ka dib qaraxii 13-kii November.

Saraakiisha Turkiga oo la hadlay wakaaladaha wararka caalamiga ah ayaa sheegay in howlgallo dhanka cirka ah uu Turkigu ka fuliyay waqooyiga Suuriya todobaadkii hore. Saraakiisha ayaa sheegay in wada shaqeyn kooban ay yeesheen Mareykanka iyo Ruushka gaarahaan isticmaalka hawada Suuriya.

Sidoo kale todobaadkii hore, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, markii uu ka soo laabtay xafladda furitaanka Koobka Adduunka ee 2022 ee dalka Qadar, ayaa saxafiyiinta diyaaradda la socday waxay weydiiyeen in uu kala hadlay hawlgalkaas Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana uu yiri isaga oo su'aasha la wyadiyay ka jawaabayai: “ Maxaan kala hadlaynaa hawlgalkan, Mr. Biden? Wax kulan ah oo aanu la yeelanay Mr. Putin ma jiro. Laakin Mr. Biden iyo Mr. Putin labaduba way ogyihiin in aan arrimahan oo kale ka samayn karno gobolkan wakhti kasta."