Kumuu ahaa sheekha Soomaaliya laga xusay ee hadda ka hor sabab u noqday furashada Falastiin?

59 Daqiiqadood ka hor

“Sheekh Cabdulqaadir Al-Jeylaani waxa uu ka mid yahay magacyada had iyo jeer taariikhda Islaamka lagu soo qaado oo mar walba la hadal-hayo, waana Sheekha aasaasay dariiqada la yiraahdo Qaadiriya oo dariiqooyinka Duruqu Suufiya la yiraahdo kuwa ugu waaweyn ka mid ah,” ayuu yiri.

“Taariikh-yahannada Muslimiinta ah qaar badan baa waxay rumeysan yihiin tumashadaa la galay iyo is dhigashadaa la is dhigtay inay sabab u noqotay matalan Muslimiinta in laga qaado dhulkii barakeysnaa ee Qudus ee Falastiin oo ay qabsadeen niman Yurub ka soo jeeda,”