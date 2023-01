“Waxay igu qaadatay 10 sano in aan sameeyo filim Soomaali ah oo guulaysta”

Saacad ka hor

Filimka lagu magacaabo "Xaaska xabaal qodaha" ee uu sameeyay Khadar Axmed, ayaa loo xushay in uu noqdo filmkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee qayb ka noqda tartanka abaalmarinta Oscars sannadkii 2021.

Filimka oo uu soo saaray Khadar Cayduruus Axmed, waxaa la sheegay in uu ku saabsan yahay qiso dhab ah oo 10 sano ka hor ku dhacday qoyskiisa. Qaar ka mid ah soo saarayaasha filimka ayaa ahaa ajaaniib.

Khadar ayaa sida oo kale ku dooday in uu daawaday aflaam badan oo laga jilay Soomaalida balse dhammaantood metelayaashii jilayey sina ulama ay xidhiidhin Soomaalida. Taas oo uu sii raaciyey in ay tahay waxa ku kellifay in uu filimkan sameeyo.