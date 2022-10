Si uu u hagaago caafimaadkaaga maskaxda, cun fitimiinkan

Saacad ka hor

Waraysi ay siisay BBC Mundo ayaa haweeneydan khabiirka ah waxa ay ku sheegtay in fitimiinka nooca B uu yahay kan waxtarka ugu badan u leh maskaxda.

Nooca B-1 oo sidoo kale loo yaqaanno "thiamine" ayaa caawiya unugyada maskaxda, qashin saarkooda iyo helitaanka tamarta. Haddii uu jirka ku yaraado noocan, waxaa dhici kara in qofka uu dhafiic ka noqdo dhanka fahanka, jirkiisuna ay dhibaato gaarto.

Haddii uu jirka ku yaraado noocan, waxaa isbeddela ama xumaada dareenka qofka. Marka in la cuno khudradda cagaaran ee laga helo fitimiinka B-9 ayaa waxa ay wanaajin kartaa niyad wanaagga qofka.

Cunnooyinka laga helo Fitimiin B

Tanka uu qofka u baahan yahay

Dr Naidoo ayaa sheegtay in ay adag tahay in la ogaado tanka fitimiinka ku jira cunnooyinka maalin laha ah, sidaa awgeedna ay wanaagsan tahay in qofku helo cunno isu dheelli tiran.