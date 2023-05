Maxaa ku dhacay majaajileeye eygiisa barbardhigay askarta shiinaha?

Saacad ka hor

Kaftanka ayuu is barbardhigay dhaqanka eeyahiisa iyo qaabka ay u hawlgalaan milatariga shiinaha, arrintaas oo aad uga careysiiyay madaxda.

“Eeyaha kale markaad aragto way qurux badan yihiin. Laakiin kuwaygu waxay i xasuusiyaan…’Dagaalan si aad u guuleysato, dhis dhaqan ku dayasho mudan,” oo dabcan ah hadalo uu horay u yiri madaxweynaha Shiinaha, ayuu goobta ka sheegay Li.

Balse wuxuu xaalku is badalay markii qof kamid ah dadkii goobta shactarada joogay uu ka cawday arrintaas, taas oo sababtay in maamulka Beijing ay sheegeen in ay baaritaan ku sameyn doonaan hadalkaas.