WhatsApp oo fududaysay qaabka aad uga bixi karto guruubyada

49 Daqiiqadood ka hor

Mark Zuckerberg oo ah madaxa shirkadda Meta ayaa sheegay in waxyaabahan ay soo kordhiyeen ay ka dhigi doonaan WhatsApp “goob ammaan ah oo la mid ah in dadka ay si fool ka fool ah u wadahadlayaan”.

Janis Wong oo ah cilmi-baare ka tirsan mac-hadka at The Alan Turing ayaa u sheegtay BBC in “markasta ay wanaagsan tahay in macaamiisha ay si buuxda u xakameyn karaan xogtooda,“