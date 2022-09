Uhuru Kenyatta: Maxaa lagu xusuusan doonaa, madaxweynaha xilka ka sii dagaya?

Saacad ka hor

Laakiin heshiiskii Kenyatta iyo Odinga si fiican uguma uusan qancin madaxweyne ku xigeenkiisii William Ruto, oo ku andacoonayay in uu meesha ka saaray ajandahooda iyo hamigoodii ahaa in sare u kaca raashinka la xakameeyo, daryeelka caafimaadka laga dhigo mid caalami ah, guryaha ay noqdaan kuwa la awoodi karo, iyo kor u qaadida wax soo saarka.

Xiisada u dhaxeysa Mr Kenyatta iyo ku xigeenkiisa ayaa sii socotay xitaa doorashada kadib. Weli si cad uguma uusan hambalyeeyn Mr Ruto guusha uu gaaray, inkastoo uu sheegay in uu fududeyn doono in si habsami leh xilka loogu wareejiyo.

Midnimada uu raadinayey Mr Kenyatta ayaa laga yaabaa in aysan u muuqan sidii uu rabay, balse dadka wax indha indheeya ayaa sheegaya in ay muhiimad gaar ah u leedahay waddan doonayey in uu ka baxo qalalaasaha baahsan ee qowmiyadaha ku saleysan ee ka dhashay doorashooyinkii lagu murmay ee 2007-dii, kuwaas oo qaarkood ay dad ku dhinteen. 1,200 oo qof ayaa ku dhintay kumanaan kalena waxa lagu qasbay in ay guryahooda ka cararaan.