Filimkii ugu fiicnaa ee abid soo maray dunida oo shaaca laga qaaday

36 Daqiiqadood ka hor

Koox khubaro ah ayaa Filim ay jilitaankiisa hageysay haweeney u xushay in uu yahay filimkii ugu fiicnaa ee abid soo maray taariikhda filimada caalamka.

Codeynta lagu kala dooranayay filimada oo tobankii sano ba hal mar la sameeyo ayaa lagu dhaliilay in aysan ahayn mid caddaalad, mar walbana lagu xusho filimo gaar ah.

In kasta oo aan si fiican looga aqoon meelo badan oo adduunka ah haddana dhaleeceyn looma jeedin sida filimadii horay ugu guuleystay kaalinta koowaad, waxaase kan la huwiyay ammaan.

Chantal Akerman oo u dhalatay dalka Belgium-ka, ayaa geeriyootay sanadkii 2015 iyadoo 65 jir ahayd. Lillian Crawford oo faaqidda filimada ahna qoraa ka qayb qaatay ra'yi ururinta ayaa sheegtay in filimku ahaa mid muhiim ah.

Sheekada Tokyo ee Yasujirō Ozu ayaa soo gashay kaalinta afraad, waxaana ku xiga Wong Kar Wai's In the Mod for Love oo galay kaalinta shanaad.