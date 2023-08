Maxaa laga baran karaa sida uu ninkan malaayiinka doollar uga sameeyay YouTube-ka?

Ganacsigiisa cunta karinta ayaa qabsaday ciwaannada warbaahinta toddobaadkan kaddib markii uu dacweeyay shirkadda u qaabilsan cunto karinta oo uu ku dhaleeceeyay in cuntada ay u samaysay taageerayaashiisu aanay ahayn midii ku habbooneyd.

Ma cadda cadadkaa dhabta ah ee uu kanaaladan kale ka sameeyo, balse Donaldson ayaa waxaa uu caan ku noqday qorshihiisa ganacsi ee ah in uu dib ugu celiyo kanaalkiisa dhaqaalaha kasoo gala, waxaana soo saarista qaar kamid ah muuqaallada uu sameeyo ee uu soo geliyo Youtub-kiisa uu ku bixiyaa lacago malaayiin dollar ah. Waxa uu ku sheegay wareysi lala yeeshay bishii June in uu dib ugu maalgeliyo Kanaalkiisa "dinaar kasta oo aan sameeyo waxaan dib ugu celiya Youtub-ka ". Ayuu yidhi.

Muuqaalka Squid Game In Real Life ayaa ah kan ugu daawashada badan muuqaallada ku jira kanaalkiisa waxaana daawaday 472 milyan oo ruux, waxaana dib u habeeyay shirkadda Netflix, taas oo sababtay in uu ku guuleysto $ 456,000 oo abaalmarin ah.

Waxa uu sidoo kale bilaabay noocyo kala duwan oo ah cuntada fudud, ganacsigiisa kale ee cuntada fudud ee Feastables, ayaa uu ku sheegay in si joogto ah looga iibin doono gudaha UK.

Heshiisyada ganacsiga Mr Beast

Tusaale ahaan, Donaldson wuxuu sheegay bishii Luulyo in muuqaalkiisii ugu dambeeyay, uu ku bixiyay in uu soo saaro $3 milyan, balse uu muuqaalkaasi u soo xareeyay $167,000 maalmo ka dib. Muuqaalkan ayaa Xitaa inta uu ku jiro Youtub-ka aanay macquul ahayn in uu soo celiyo kharashka ku baxay.