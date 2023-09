Madaxweyne doonaya mushaar kordhin iyo Madaxweyneyaasha afrika ugu mushaarka badan

15 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Pakistan, Arif Alvi, ayaa ka codsaday wasaaradda maaliyadda ee dalkiisa in loo kordhiyo mushaarka uu qaato. Warqad ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha oo loo gudbiyay Wasaaradda Maaliyadda ayaa lagu sheegay in sida sharcigu dhigayo mushaarka Madaxweynaha Pakistan uu ka badan yahay hal rubbi kan uu qaato Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka.

Sidoo kale, mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska madaxtooyada ayaa BBC-da u sheegay in uu xaqiijinayo warqaddan, “Tani maaha mid madaxweynuhu doonayo, laakiin sharciga ayaa keenaya in mushaharka madaxweynuhu uu hal rubi ka badan yahay mushaharka garsooraha, taas oo muujineysa in xilka madaxweynaha awgeed uu noqdo kan ugu sarreeya dowladda".