Waa kuma wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Turkiga ee uu Erdogan ugu yeero “furaha sirtiisa”?

17 Daqiiqadood ka hor

Hakan Fidan wuxuu taariikhda Turkiga ku galay in uu noqday magacaabistii rasmi ah ee ugu horreysay ee madaxa sirdoonka hal mar loo dallacsiiyo hogaanka diblomaasiyadda Turkiga.

Fidan oo uu Erdogan ku tilmaamay ”furaha sirtiisa” ayaa lagu qiimeeyay in ay heerkan gaarsiisay sida uu ugasoo caddaaday shaqadiisa MIT oo ah hay’ad si joogta ah ugu leg leh hawlaha gobolka, laga bilaabo Libya illaa Suuriya, Ukraine illaa gobollada Caucasus.

Madaxa MIT ee Israel aysan rabin

Ra’iisul wasaarihii Israa’iil Ehud Barak ayaa xilligaas sheegay in noqoshada Fidan ee madaxa sirdoonka Turkiga ay ahayd arrin laga naxo. Barak oo markii hore walaaciisa ka sheegay kulan xiran ayaa markii dambe si cad wuxuu ku andacoodey in Fidan uu qaatay mawqif uu ku taageereyo Iran sannadihii uu "diblomaasiga" ka ahaa Hay'adda Tamarta Nukliyeerka ee Caalamiga ah intii u dhaxaysay sannadihii 2008 iyo 2009.

Mid ka mid ah hadalladiisa naadirka ah, ayuu Fidan bayaan uu soo saaray wargeyska Habertürk ee 2013, ku yiri "Markii ugu horreysay adduunka, dawlad (Israa'iil) waxay ka falcelisay maamulka sirdoon ee dawlad kale waxayna si cad u rabin in Hakan Fidan uu madax u noqdo MIT, danaheeda gaarka ah, waxayna sidaas ku sheegtay war-murtiyeed rasmi ah,” ayuu yiri.

Muddadii halganka ka dhanka ahaa ururkii Gulen

Ra’iisul Wasaarihii xilligaas Recep Tayyip Erdoğan oo xilka ka maqnaa sababo la xiriira qalliin uu xilligaas ku maqna, ayaa hadal uu jeediyay kaddib sheegay in la xiri doono haddii Fidan uu hadal ka sheego, isagoo xusay in dhacdadan ay tahay shirqool uu Gülen soo maleegay.

Waqtigaas, dawladdu waxay ku eedaysay ururka Gülen inay mas'uul ka yihiin baahinta warar ku saabsan nuxurka wada-xaajoodka Oslo iyo baahinta eedeymaha sida MIT oo hub siisay ururrada Islaamiga ah ee dagaalka sokeeye ee Suuriya ee bilaabmay 2011. Ajendaha wuxuu ahaa in Turkiga oo taageera mucaaradka Suuriya ay si wada jir ah u afgembiyaan nidaamka Bashaar Al-Asad ee dalkooda, iyo taageero hub oo lasoo marsiiyo MİT, dowladduna way diiday eedeymahaas. MIT iyo Fidan ayaa muddo dheer laga hadal hayey gudaha iyo dibadda dalka, sababtuna tahay siyaasadda la raacay gaar ahaan xilligii ugu horreeyay ee dagaalka sokeeye ee Suuriya.

Isku daygii afgembi ee July 15

Mid ka mid ah qalalaasihii ugu weynaa ee dhaca taariikhda casriga ah ee Turkiga ayaa ahaa isku daygii afgembi ee 15 kii july 2016 dalkaas ka dhacay. Xilligan waxa si weyn looga dooday waxa MIT oo uu madaxda ka ahaa Hakan Fidan ay sameeyeen iyo waxa ay qaban waayeen. In kasta oo ay kobcisay awoodda iyo xog-ururinta, haddana in aan hore loo ogaan in koox ka tirsan ciidammada Turkiga ay isku dayaan afgambi, ayaa weli ka mid ah arrimaha la dhaliilayo.