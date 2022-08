Wasiirka caafiimaad Poland oo xilkii iska casishay ka dib dhimashada haweeney xaamilo ahayd

53 Daqiiqadood ka hor

Hase yeeshee shalay oo Talaado ahayd, ayaa dowladdu waxay bayaan ku sheegtay in Dr. Temido "ay xaqiiqsatay in aysan hadda u muuqan sababo ay xilkaasi ku sii hayn karto".

Ra'iisulwasaaraha dalkaasi Portugal, António Costa, ayaa sheegay in geerida haweeneydaasi xaamilada ahayd ay tahay arrintan ku cadaadisay Dr Temido in ay is-casisho, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Portugal ee Lusa.

Yaraanta xirfadleyaasha caafimaadka ee Portugal, gaar ahaan kuwa ku takhasusay cudurada haweenka iyo dhalmada, ayaa keentay in dowladdu ay ka fikirto in xirfadleyaal ay kala timaado dalka dibaddiisa.

Hase yeeshee, Gustavo Tato Borges, oo ah guddoomiyaha ururka caafimaadka dadweynaha ee Portugal, ayaa RTP u sheegay in marnaba uusan filayn in ay is-casisho, wuxuuna sheegay in uu "la yaabay" in ay shaqada ka tagtay iyada oo ay haatan jiraan "dhibaatooyin ba'an" oo dhinaca caafimaadka ah.