Dagaalka Tigray: "Waxaan waynay waqti aan ku aasno maydadka, haatanse dhurwaa ayaaba dhammaystay"

Saacad ka hor

Magaalada Shire ayaa astaan u ah dhibaatada bani’aadannimo ee ka taagan gobolka Tigray, iyadoo mid ka mid ah howlwadeennada gargaarka uu sheegayo in ku dhawaad 600,000 oo qof oo rayid ah ay soo miciin-bideen magaaladaas iyo deegaannada ku xeeran kaddib markii ay isaga soo carareen deegaannada uu dagaalku halakeeyay.

“In ka badan 120,000 oo qof ayaa bannaanka ku soo dhacay, oo waxa ay seexdaan geedaha hoostooda iyo duurka,” ayuu qofkaas u sheegay BBC-da, isagoo codsaday in aynaan shaacin magaciisa maaddaama uu ka cabsi qabo in laga aargoosto.

Dagaalka ayaa horseeday in malaayiin qof oo ku nool Itoobiya ay u baahdaan gargaar

Kumannaan qof oo halkaas ku nool ayaa isaga cararaya Shire, xilli ay soo baxayso cabsi ah in lagu tacaddiyo – sida ka dhacday deegaannada kale ee ay gacan ku hayntooda la wareegeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea.

“Afar qof oo goobjoogeyaal ahaa ayaa soo tebiyay in tuulada Shimblina bishii Sebteembar lagu qabqabtay 46 qof, isla halkaasna lagu dilay. Tuulooyin kale ayaa laga helay maydad dhex yaalla xoolo iyana la dilay,” ayuu hadalkiisa ku daray qofkaas ka shaqeeya gargaarka.

“Dhurwaa baa cunay dhowr mayd, waxaana maydadkaas lagu garan karaa oo kaliya wixii ka soo haray dharkooda. Dadka goobjoogeyaasha ah ayaa sheegay in aanay helin waqti ay ku aasaan maydadka, dhurwaayaduna xilligan way dhammaysteenba,” ayuu ku daray.

Waxa uu sheegay in gabood-falladaas ay bannaanka soo dhigeen, in ay tahay in inta badan dadka ay waxyeelladu soo gaartay ay ka tirsan yihiin qowmiyadda yar ee Kunama, taas oo aanan qeyb ka ahayn colaadda.