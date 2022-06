Nin loo xiray xaas labaad maxaad u guursatay

54 Daqiiqadood ka hor

Maxkamadda oo ku taal magaalada Lahore ayaa ninkaa ka diiday dooddii uu isku difaacayay ee ahayd in diintiisu u ogoshahay in uu min yaraysto maadaama uu Muslim yahay.

Dadka u dooda xuquuqda dumarka ayaa sheegay in go'aanka maxkamaddan uu niyad jebinayo ragga doonaya in ay xaasas badan guursadaan. Sidoo kale, waxay sheegeen in ay xoojineyso awoodda dumarka, ayna sababi doonto in haween badan ay aadaan maxkamadaha.