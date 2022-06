Cudurka sheegitaankiisa laga xishoodo ee sida ba'an u laaya dumarka

Saacad ka hor

In xilli hore la ogaado cudurkan waa arrin muhiim ah laakiin khubarada caafimaadka waxay ka cabsi qabaan in haween badan aysan xanuunka ka haya naasaha usoo bandhigin sababo la xiriira dhaqanka xishoodka ku saleysan.

Kansarka Naasaha wuxuu sanad walba dalka Pakistan ku dilaa 17,000 oo haween ah, sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, inkastoo ururrada samafalka ee arrintan u kuur gala iyo dhakhaatiirta waddankaas ay sheegayaan in tirada dumarka uu cudurkaas noloshooda galaafto sanad walba ay gaareyso 40,000.

Waxay sheegeen in cudurkan uu ku dhaco hal ka mid ah sagaalkii dumar ah ee ku nool waddankaas, hase yeeshee xishoodka dhinaca dhaqanka uu aad u adkeeyo in haweenku ay helaan caawinaad noloshooda lagu badbaadin karo.

"Bulshadeenna waxaa caado u ah in gabdhuhu ay qarsadaan arrimaha khaas u ah ee la xidhiidha jidhkooda", ayey tidhi.

Hooyadey way geeriyootay waxayna ahayd qofka kaliya ee dumar ka ah qoyska, marka aniga la iga soo tago, sidaas darteed waan iska aamusay".

Intii lagu guda jiray safarka dalxiiska ah, Silvat way qarineysay burada naaska uga taallay, iyadoo xiraneysay dhar waaweyn, sidoo kalena ma aysan ka hadleynin xanuunka daran ee ay dareemeysay.

Markii ugu horreysay ee ay caawinaad heshay lix bilood ka dib, xanuunkeeda kansarka naasaha wuxuu marayay heerka saddexaad, taasoo micnaheedu yahay in burada ay weynaatay ayna halis ugu jirtay in cudurku uu kusii fido jirkeeda intiisa kale.

Laakiin iyadoo xitaa heerkan khatarta badan joogtay, daaweyntu wali wax way u tari kartay.

In "laga xishoodo" sheegitaanka kansarka naasaha waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dumarka reer Pakistan ka hor istaaga in lagu caawiyo daweynta.

Haween badan, iyo xitaa ragga ay xaasaska u yihiin raalli kama aha in ay baaritaan ku sameeyaan dhakhaatiir rag ah, maadaama meesha la baarayo ay tahay xubin muhiim u ah astaamaha dumarnimada.

Hay;addan samafalka ah waxaa la aasaasay 15 sano ka hor, dhawaan unbayna shaaca ka qaadday in xishoodka uu sabab weyn u yahay kansarka naasaha ee saameynta ba'an ku yeeshay dumarka Pakistan.

Waxaa hadda socda qorshe lagu doonayo in isbitaal weyn oo kansarka naasaha ah laga dhiso magaalada Lahore.

Dowladda ayaa dooneysa in xaruntaas loo sameeyo shaqaale caafimaad oo kalabar ka mid ah ay yihiin dumar, si loogu dhiirrigaliyo haweenka inaysan xanuunkooda la xishoonin.

Waxaa la rajeynayaa in xaruntaas albaabbada loo furo sanadka soo socda ee 2020-ka.

Dr Majeed waxay sheegeysaa in dadaallada la sameynayo ay xitaa qeyb ka tahay sidii ragga loogu tababari lahaa arrintan, isla markaana ay u fahmi lahaayeen muhiimadda ay leedahay in xanuunkan la daaweeyo xilli hore. Laakiin ma sahlana in isbaddal dhakhso ah la sameeyo.