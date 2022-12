Maxaad ka taqaan 32-da magaalo ee ugu dalxiiska fiican adduunka?

58 Daqiiqadood ka hor

Sida laga soo xigtay hay’adda UNWTO waxay sameeysay in waddan kasta uu soo gudbiyo magaalooyinkiisa dalxiiska.

Zell am See (Austria)

The Fort (Mexico)

Bisha Febaraayo ee soo socota mid ka mid magaalooyinkan oo ku taalla Sacuudi Carabiya oo la yirahdo Al-Uula ayaa waxay ku guuleystay in la qabto munsaabadda lagu maamusayo 32-da magaalo ee la soo xushay.

Afhayeen u hadlay waaxda dalxiiska ee Colombia ayaa sheegay in sheegay in Choachí loo xusho inay ka mid noqoto 32-da goobood.

Dhanka kale agaasimaha xafiiska dalxiiska Spain Manuel Butler ayaa u dabaal degay guusha ah in dalkiisa laga xusho 3 magaalo oo uu noqdo dalka ugu magaalooyinka badan liiskan.

"Waan ku faraxsanahay in hay’adda UNWTO ay Spain ka dhigto dalka ugu magaalooyinka badan liiska. Ujeedadayadu waa in aan kor u qaadno dalxiiska Spain oo dhan, waana ku faraxsanahay aqoonsiga caalamiga ah," Butler ayaa sidaasi u sheegay wargeyska Ingiriiska ka soo baxo ee The Guardian .