Kooxdee ayuu funaanaddeeda soo xiran doonaa ninka la haray xulalkii ugu awoodda badnaa Koobka Adduunka?

Saacad ka hor

Hase yeeshee dad badan ayaa aaminsan in arrintu aysan saadaal keliya ekeyn marka uu go’aan qaato ninka loo yaqaanno “Nasiib xume” oo caan ku noqday in kooxda uu funaanaddeeda soo xirto laga guuleysto.

Kooxaha kale ee uu Mjomba la haray waxaa ka mid ah Brazil oo tan iyo billowgii tartanka loo saadaalinayay in ay ugu dambeyn ku guuleysan doonaan Koobka.

Waa kuma Maxamed Al-Hajri (Mjomba)?

Taageerayaasha kubbadda cagta ayaa aad u jecel in ay la kulmaan si ay uga codsadaan in uu taageero kooxo ay jeclaan lahaayeen in laga reebo tartanka. Waxaase aad loo sugaa dharka uu soo xirto.