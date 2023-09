El Niño iyo Soomaaliya: Sidee uga badbaadi kartaa uguna diyaar garoobi kartaa duufaannada iyo fatahaadaha?

Saacad ka hor

Haddaba Soomaaliya meelahee duufaantaasi ku wejahan tahay?

Maxay tahay in aad samayso?

Ka bax gurigaaga haddii aad areento in ay khatar tahay: Haayadda Ttravel insurance ayaa ku doodaysa in qofku kolka uu ogaado in dhismuhu khatar yahay ay lagama maarmaan tahay in uu ka baxo.