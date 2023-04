Muxuu Masjidka Al-Aqsa muhiim ugu yahay Muslimiinta iyo Yahuudda?

9 Daqiiqadood ka hor

Muslimiinta ayaa aaminsan in Masjidka Al-Aqsa uu yahay halkii uu Samada ka aaday Nabiga NNKH

Muxuu muhiim u yahay masaajidka Al-Aqsa?

Qorshahaas ayaa soo jeediyay in Falastiin laba dal laga dhigo, oo kala ah Israa'iil iyo Falastiin.

Dagaalkii cCarabta iyo Israa'iil ayaa qarxay sanadkii 1948 ka dib markii Israa'iil ay ku dhawaaqeen in ay dal yihiin isla markaana ay qabsadeen 78% dhulkaasi intii hartayna oo kala ah Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo Gaza waxay hoos imanayeen Masar iyo Urdun.

Sanadkii 1980, Israa'iil waxay ansixisay sharci lagu qeexay in magaalada Qudus ay tahay mid "gabi ahaanteedaba mideysan" ayna tahay caasimadda Israa'iill taasi oo ah mid jabinaysay shuruucda caalamiga ah.

Illaa maanta ma jiro dal Israa'iil u aqoonsan in ay Qudus leedahay, marka laga reebo Mareykanka oo madaxweynihii hore, Donald Trump uu u raray safaaradda dalkaas.

Muhiimadda dhanka diinta ee dhismaha Al-Aqsa

Qaabkan casriyeynta dhismahan oo qarnigii 7-aad la sameeyay waxa ay Muslimiinta u rumeysan yihiin in Beytul Maqdis ay ahayd goobtii laga dheelmiyay Nabi Maxamed NNKH.

Dadka Yahuudda ah ayaa dhankooda aaminsan in dhismahani uu yahay goobtii mar uu ku yaallay Macbadkii Yahuudda, balse sharciga Yahuudda ayaa mamnuucaya in halkaasi la galo oo lagu cibaadeysto iyaga oo u arkaa goob barakeysan oo aan la gali karin.

Darbiga ku yaalla dhanka galbeed ee masjidka oo ay Yahuudda u yaqaannaan Gidaarta Baroorta, ayaa la rumaysan yahay in uu yahya darbigii ka haray Macbadkii Yahuudda.

Balse Muslimiinta ayaa aaminsan in darbigaas yahay Gidaarka Al-Burqa oo ah goobtii uu Nabi Muxamed (SCW) uu ku xirtay faraskii Bureeqa markii uu samada aadayay uuna Alle la soo hadlay.

Sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu Trump sheegay in magaalada Qudus uu u aqoonsanayo caasimadda Israa'iil taas oo dalal badan oo Muslimiin ah ay ka soo horjeesteen.

Marxaladihii uu soo maray muranka

Sanadkii 1967, Urdun iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in hay'ad Muslimiinta ka socota ay maamusho gudaha iyo dhismaha masjidka, halka Israa'iil ay maamulayso ammaanka dibadda dhismaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa.

Dadka aan Muslimiinta ahayn ayaa loo oggol yahay in ay goobta booqdaan saacado gaar ah, balse looma oggola in ay halkaasi ku cibaadeystaan.

Balse ururrada u ololeynaya macbadyada Yahuudda sida ururka Temple Mount Faithful iyo machadka the Temple Institute, waxay cadaadis ku hayeen dowladda Israa'iil in ay dadka Yahuudda u oggolaato inay galaan gudaha dhismaha iyaga oo doonaya in halkaasi macbad saddexaad laga dhiso.