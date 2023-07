"Hadduusan ninkaygu iga gaarin, aabahey wuu isii kufsan lahaa"

Saacad ka hor

“Guurka ka dib, markii qoyskeedu u yimaaden si ay xaaskeyga gurigooda u geeyaan, xaaskeygu way murugsanayd, waxay diidday in ay raacdo wayna la dagaashay markii tuulada lagu celin lahaa.”

”Maalmo yar ka hore markii soddoggay guriga yimid galabnimadii, waxaa dhex maray muran sababtoo ah waxay diiday in ay xafadda u raacdo. Waxaan isku dayey u aan la hadlo in badan, balse waxay ii sheegtay in aabeheed uu kufsan jiray. Intaas ka dib waxaan booliska u gudbiyey dacwad.”