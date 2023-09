Maxaad Kala Socotaa Magaalada Aadan Gali Doonin Haddii Aadan Bixin Lacag

13 Daqiiqadood ka hor

Maamulka magaalada Venice ee dalka Talyaaniga ayaa ansixiyay in dadka dalxiisayaasha ah ee soo booqda magaaladan ay bixiyaan lacag dhan €5 Yuuro oo u dhiganta $5.35 dollar, si sare looga qaado daqliga magaaladan ka soo gala dalxiisayaasheeda.

Simone Venturini oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee dhinaca dalxiiska ayaa sheegay in tijaabadani ay socon doonto inta lagu jiro xilliyada dalxiiska ee sanadka soo socda 2023-ka.

Magaalada ayaa cabbir ahaan dhan 7.6 km² (2.7 mayl laba jibaaran), laakiin waxaa ay martigelisay ku dhawaad 13 milyan oo dalxiisayaal ah sanadkii 2019-kii, sida uu qabo machadka tirakoobka qaranka Talyaaniga. Tirada dadka soo booqda ayaa la filayaa in ay korodho sanadaha soo socda.

Horraantii sanadkan hay’ada UNESCO waxaa ay soo jeedisay in magaaladan lagu daro liiska dhaxalka adduunka ee khatarta ugu jiro in uu dabar go'o, maadaama saamaynta isbeddelka cimilada iyo dalxiiska xad dhaafka ah ay khatar ku yihiin magaaladan.

Sannadkii 2021-kii, maraakiibta waaweyn ee dalxiiska ayaa laga mamnuucay inay soo galaan magaaladan taariikhiga ah ee Venice iyagoo sii maraya kanaalka Giudecca ka dib markii uu markab ku qallibmay dekeda Venice. Dadka dhaleeceeyay dhacdadaasi waxaa ay sidoo kale ku doodeen in maraakiibtaasi ay wadaan wasakh, isla markaana ay qeyb ka yihiin yihiin saameynta isbadalka cimiladda.

Ma cadda, in qorshaha lagu soo rogay magaaladan ee ah kharashka maalinlaha ah uu joojin doono dalxiisayaasha xad dhaafka ah.

Karina, oo u dhalatay Jarmalka, ayaa sheegtay in aanay wax dhib ah ku jirin bixinta kharashkaasi. "Waxaan ku jirnaa fasax, €5 Yuuro ma ahan mid aad u badan." Ayaay tidhi.

Valentini Rizzi, oo shahaadadda PhD-da ka diyaarisa Jaamacadda Iuav, waxa uu ku nooleyd Venice muddo shan sano ah. Waxay ku dhibtootay inay hesho meel ay ku noolaato, laakiin ugu dambeyntii waxay heshay milkiile doonaya inuu qandaraas dheer siiyo ardeyda si ay uga kireystaan gurigiisa. Si kastaba ha ahaatee, dad badan nasiib uma yeelan in ay helaan guryo.

Marka loo eego daraasadihii ugu dambeysay, magaaladan ayaa leh 49,693 sariirood oo ay adeegsadaan dalxiisaasha, waxaana jira 49,308 sariirood oo ay degan yihiin dadka deegaanka ah, taasoo la macno ah in sariiraha dadka dalxiisayaasha ahi ay ka sarreeyaan sariiraha dadka sida rasmiga ah u dagan.

Waxay sheegtay in dhismayaal badan oo ay lahaayeen dawladii hore sida Rugta Ganacsiga hadda laga dhigay Hoteelo.

Ms Fiano waxay aaminsan tahay in habka wax looga qaban karo arrinta ay tahay in la xaddido guryaha laga kireeyo dalxiisayaasha, kumana qanacsana in khidmadda maalinlaha ah ee la soo rogay ay shaqayn doonto.