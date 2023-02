Muxuu Sucuudigu uga dhowrsanayaa isku dhac dhex mara iyaga iyo Israel?

28 Daqiiqadood ka hor

Xaafadaan ka tirsan daanta galbeed ee lahaysto waxaa si buuda u maamula Israel, Falastiiniyiinta ku dhagan ayaa ku eedeeyay cidamada Israa'il in ay ka difaaciwaayeen weeraro mudo saacado ah ku socday.

Lamar Abusarees o ah toban jir u dhalataya Falastiin ayaa sheegtay in gurigoodu uu kamid ahaa kuwii la gubay.

Madaxweyne Maxamuud Cabaas ayaa sheegay in u dawladda Israa'iil kua xisaabtamayo dhibka gaaray dadkiisa.

Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in si wadi doonaan baadi goobka ninkii falastiiniga ahaa ee ka dambeeyay weerarka,iyaga oo cidamo dheeraad ah geeyay goobta.

Mar si horeysay masuuliyinta Falastiin iyo ISraa' iil ayaa baan gaaday in ay dajin doonaan xisadda mar ku sugnaayeen shir ka dhacayya Jordan.

Wasirka difaaca Israa'lil ayaa Yoav Gallant ayaa sheegay in soo indh-indheeyay wadooyinka cidlada ah ee Hawara 0o ay ku sugan ythin clidamo aad u badan.

Waxa kale oo u sheegay in guutooyin hor leh ay hawl galin doonaan si ay uga hortagaan qataro laga yaabo in ay soo kordhaan.

Maxaa ka hor taagan Sucuudiga in uu si toos ah ula safto Falastiin?

Owen ayaa shaaca ka qaaday in Boqortooyada ay aqbashay fikradda ah jiritaanka Israa’iil oo qeyb ka ah Bariga Dhexe, inkastoo aysan aqoonsanayn xuquuqda Falastiiniyiinta.

Fahad waxa uu ka hadlay waxa uu ku tilmaamay xagjiriinta Israa’iil iyo kuwa xagjirka ah ee “wali aaminsan fikradda guusha kama dambaysta ah,” taas oo uu ku nuuxnuuxsaday in aanay dhici doonin.

Waxa uu intaasi ku daray in hadda ay jiraan 100 milyan oo Carab ah, kuwaas oo haysta agabka bini’aadantinimo oo ah cudud ciidan oo adag, isla markaana haysta agab, tamar, xirfado, waxbarasho iyo kaalmo sare oo dibadda ah.

Waxa uu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay, “Suurtagal maaha in Israel ay gaarto guushii ugu dambeysay”, isaga oo intaa ku daray in “Madaxda Carabta, sababtaas awgeed, ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan horumarinta xiriirka ay la leeyihiin Israel, si loo soo afjaro dagaalka."

Amiir Fahad waxa uu muujiyay sida uu ugu qanacsan yahay in “dowrka iyo danaha Britain ay la mid yihiin doorka iyo danaha Sacuudiga”.

Amiir Fahad ayaa khudbadiisa ku soo gabagabeeyay “ma weydiisanayo UK inay garab istaagto Carabta ka dhanka ah Israa’iil” hase yeeshee “Dhanka kale ma filayo in boqortooyadu ay garab istaageyso Israa’iiliyiinta ka dhanka ah Carabta”.

Isaga oo ka jawaabaya, wasiirka Ingiriiska wuxuu tibaaxay in "heshiiska uu la galay amiir Fahad uu sidoo kale yahay falanqaynta dhibaatada Falastiin," isagoo intaa ku daray in ay "cawaaqib adag ka dhalan doonto" haddii la lumiyo fursadda uu u arkay in lagu xallin karo khilaafka.