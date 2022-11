Kumuu ahaa fannaanka geeridiisa laga dareemay Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba?

Saacad ka hor

Raysul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa Cali Birra ku tilmaamay halyeey aqoonsaday in fanku "uusan lahayn wax dadka kala qeybiya sida qabiil, luuqad, faqri ama hanti toona".

Kumuu ahaa ahaa Cali Birra?

Taariikhdu markii ay ahayd 26-kii bishii May ee sanadkii 1948-kii ayu uku dhashay magaalada Diri Dhaba. Hooyadiis waxaa lagu magacaabi jiray Faxuma Cali, halka aabihiisna uu ahaa Maxamuud Muusa.

Wareysi uu BBC-da siiyay sanadkii 2019 ayuu uga hadlay waxbarashadiisa, isagoo sheegay in uu weligiis ahaan doono arday.

“Mar walba waxaan ahaan doonaa arday. Kaligey ma aha, balse in ka badan 7 bilyan oo dunida ku nool ayaa ah arday. Aniguna ardaydaas ayaan ka mid ahay. Shalay wax baan bartay, maanta wax baan bartay, berrina wax baan baran doonaa,” ayuu yiri.

Isagoo toban jir ka weyn ayuu ogaaday in uu hooyo leeyahay

Markii uu 11 jir ahaa ayuu Cali Birra ogaaday in uu hooyo leeyahay, maadaama ay waalidkiisa kala tageen isagoo aad u yar.

Markii uu soo korayay ma uusan fursad u helin in uu la noolaado aabihiis iyo hooyadiis oo wadajir ah, mana uusan arkin hooyadiis.

Ka dib markii ay is fureen waalidiintiisa, aabihiis ma uusan guursan xaas kale, waxa uuna qaatay mas’uuliyadda korinta wiilkiisa. Waxa uu arrintaas ku micneeyay in uusan halkiisa wiil ee keliya u oggolaaneyn in “la jirdio”.