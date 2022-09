Ciidamada Ruushka oo ku qasbaya shacabka Ukraine inay ka go'aan Ukraine

14 Daqiiqadood ka hor

Wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya in askar hubaysan ay guri guri u galayaan qaybaha la haysto ee dalka Ukraine si ay u ururiyaan codadka "aftida" dadka iskood ugu biiraya Ruushka.

Koonfurta Kherson, Ciidamo Ruushiyaan ah ayaa bartamaha magaalada la istaagay sanduuqa codbixinta si ay u ururiyaan codadka dadka. Warbaahinta dowladda Ruushka ayaa sheegtay in sababta ciidamada halkaa loo geeyay ay tahay sababo amni.

Haweeney ku sugan Melitopol ayaa iyana BBC-da u sheegtay in askar Ruushiyaan ah ay guriga ugu yimaadeen si waalidkeed, ay uga saxiixaan warqadda codeynta

Waxay intaasi raacisay: "Hooyo hadda waxay ka walaacsan tahay in Ruushku silcin doono."

Haweeneyda ayaa sidoo kale sheegtay in ay jirto warqad codbixin ah oo loogu talagalay qoyska oo dhan si ay uga qayb qaataan aftida.

Khubarada ayaa sheegay in aftida iskeed loo abaabulay, ee dhacaysa shan maalmood gudahood, ayna u oggolaan doonto Ruushka inuu sheegto – si sharci darro ah – afar gobol oo la haysto oo ka tirsan Ukraine.

"Ku biirstu" ma noqon doonto mid caalami ah oo la aqoonsan karo, laakiin waxay horseedi kartaa in Ruushka uu ku andacoodo in reer galbeedku hub siiyo Ukraine, taas oo sii kordhin karta dagaalka.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa aftida ku tilmaamay mid been abuur ah, isagoo sheegay inay tahay “ marmarsiiyo been abuur ah” oo la doonayo in qeybo ka mid ah Ukraine uu xoog ugu qaato Ruushku, taasoo ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah.