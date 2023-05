Dalalka ku mideysan G7 oo qaatay go’aan ka dhan ah Shiinaha

Raiisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa sheegay in Shiinuhu uu soo bandhigay "caqabadda ugu weyn ee xilliugan lagu jiro" marka la eego amniga iyo horumarka caalamiga ah, iyo in uu "si xawli ah u awoodeysanayo dal iyo dibedba".

Waa fal dheellitir oo ku dhib badan G7. Ganacsi ahaan dhaqaalahoodu wuxuu noqday mid si aan kala go' lahayn ugu tiirsan Shiinaha, haddana tartanka Beijing ayaa kordhay waxayna isku khilaafeen arrimo badan oo ay ku jiraan xuquuqda aadanaha.

Hadda, waxay ka walaacsan yihiin in xoog lagu haysto.

Midowga Yurub ayaa si gaar ah uga naxay markii Shiinuhu uu xannibay dhoofinta dalka Lithuania uu Shiinaha wax u dhoofsho ka dib markii dalkan Baltic-ga uu u ogolaaday Taiwan in ay safaarad dhab ah ka sameysato halkaas.

Markaa ma aha wax lala yaabo in G7 ay cambaareeyaan waxa ay u arkaan "kor u kaca qaska" ee "u adeegsiga dhaqaalaha, hub ahaan".

Qasbashadan ayay yiraahdeen, waxaa la doonayaa in lagu wiiqo siyaasadda dibadda iyo gudaha iyo mawqifyada xubnaha G7 iyo sidoo kale saaxiibbada caalamka.

Waxaa kale oo ay daah fureen "madal isku-dubbarid ah" si ay uga hortagaan muquuninta iyo in ay la shaqeeyaan wadamada dhaqaalaha soo koraya. In kasta oo ay weli mugdi ku jirto sida ay tani si sax ah u shaqeyn doonto, waxay u badan tahay inaan aragno waddamo is caawinaya midba midka kale oo kordhinaya ganacsiga ama maalgelinta si looga shaqeeyo xannibaad kasta oo Shiinuhu sameeyo.