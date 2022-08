Mucaaradka Somaliland oo mar kale war ka soo saaray dibadbaxyadii ay ku baaqeen

Saacad ka hor

Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaannida ee Somaliland ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dibadbaxyadii ay bilaabeen Khamiistii oo aanay joojinayn. Mudaharaadadaas ka dhacay Hargaysa iyo magaalooyin kale oo Soomaaliland ah ayaa rabshadihii ka dhashay ay dad shacab ahi ku dhinteen kuwa kalana ay ku dhaawacmeen. Tan iyo maalintaa waxa soo baxayey baaqyo ay dirayeen culimaa'udiinka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee Somaliland oo ay ku codsanayeen in dibad baxyada la joojiyo oo khilaafka siyaasiga ah lagu dhameeyo wadahadal. Balse gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo maanta BBC u waramay ayaa sheegay in dibadbaxyadani ay sii socon doonaan. "Muddaaharaadyadii way sii socon doonaan ma aanan hakin," ayuu yiri Mr Xirsi. Waxaa uu intaa ku daray in maalmihii la soo dhaafay ay ku mashquuleen booqashada dadkii ku dhaawacmay iyo aasidda kuwii ku dhintay mudaaharaadkii Khamiistii dhacay. "Waxaanu ku mashquulsanaayeen labadii cisho ee Jimcihii iyo Sabtidii inaanu dadkii dhaawaca soo booqanno, dadkii la xiray wax ka ogaano, dadka la aasayana aan aaska kala qeyb galno," ayuu intaa ku daray. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa dhanka kale sheegay in baaqyada ah joojinta dibadbaxyada aysan jirin cid ula timid oo kala hadashay islamarkana ay dibadbaxyada sii wadi doonaan.