Saddex waxyaabood ka ogow dekadda cusub ee Garacad ee uu Xasan Sheekh xarigga ka jaray

Saacad ka hor

Daah-furka maanta la sameyay waa wajiga koowaad ee dhismaha waxaana uu ka koobanyahay laba jambi ( laba dhinac), waxaa haray laba dhinac oo kale, oo qorshuhu yahay in la dhameys tiro, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta mashruucan gacanta ku haya ee shirkadda Wadaagsan.

Ganacsato gacan ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka Puntland, ayaa hirgaliyay dekaddan oo dhismaheedu uu ku baxay qrasha gaaraya 120 milyan oo doolar. Marka la dhameystiro mashuurac ayaa la filayaa in guudahaan qarashaka ku baxa uu noqdo 325 milyan oo doolar.

"Fikirka markii hore waxaa lahaa ganacsato, laakin dowladda Puntland iyo shacabkuba dhismaha way ka qayb qaateen," ayuu yiri maareeyahay shirkadda Wadaagsan ee dekadda dhistay Saciid Cabdulqaadir Faadi.Waa mashruucii ugu weynaa oo waayadaan lagu dhiso isku tashi bulsho.

Dekaddaan furitaankeeda ka sakow madaxda ka qayb gashay waxaa iyaguna goob joog ahaa shirkado ganacsi oo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed, kuwaas oo qaarkood la sheegay in ay billaabi donaan dhawaan in ay kala soo degaan waxyaabaha ay dibadda ka keenaan.

Maareeyaha shirkadda Wadaagsan Saciid Cabdulqaadir Faadi, ayaa BBC-da u sheegay in sidoo kale la sameyn doon (Dry Port) dekad qalalan oo ay inta badan dowladda Itoobiya ay wax kala soo degi doonto.

Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar oo xafladda khubad ka jeediyay ayaa isna sheegay in tan iyo markii isbdelku ka dhacay dalka Itoobiya oo xilka uu qabtay raysal wasaare Abiy Axmed uu kordhay ganacsiga dekadda Boosaaso, sababo la xiriira isticmaalka dowladda Itoobiya.

Madaxweynaha Puntland Saciid Cabadullaahi Deni, ayaa dhankiisa sheegay in uu ku faraxsanyahay in Soomaaliya ay u jihaysatay dhanka wanaagsan ee horumarka isagoo tilmaamay in Soomaaliya ay ubuc u tahay guudahaan hourumarka Geeska Afrika.