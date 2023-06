Maxaa keenay in cuntada dukaamada Ingiriiska gambaleel lagu xiro?

Saacad ka hor

Silsiladda suuqa ee Co-op, oo xogta siisay BBC-da, ayaa sheegtay in aanay arrintan ka samayn dukaamadooda ku yaal dalka oo dhan, oo ay tahay in ay dukaamada qaarkood ka dalbadaan.

Wakiil ka tirsan M&S ayaa sidoo kale sheegay in aysan xeeladdan ku dhaqmin dalka oo dhan, balse dukaamada ay soo wajahaan kiisaska xatooyada badan oo kaliya loo fasaxay in ay iskood u qaadaan tallaabooyinkan.

Dhanka kale dukaamada Sainsburry ayaa macaamiishooda ka dalbanaya in ay la yimaadaan lambar sireedka badeecada ee ku yaal resiitka marka ay sii baxayaan halkaas oo loo ogalaanayo macmiilku in uu la boxo oo kaliya alaabta ka gudubta bartaas.

Ganacsatada og in ay halis ugu jiraan in laga xado kabaha cusub ee ay iibinayaan, ayaa marar badan adeegsada xeeladda ah in ay hal lug kabahood ku guraan kartoonkiiba iyaga oo lugta kalena ku guraya kartoon kale, kadibna kala fogeynaya ama kala xaseynaya, waxaadna mooddaa in tuugadani dabinkaas ku dhacday.