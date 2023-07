Khadiija: "Waxaan umuliyay in ka badan 10,000 oo carruur ah, midkoodna gacanteyda kuma dhiman"

Saacad ka hor

Kathija Bibi, oo ah kalkaaliso caafimaad oo dhawaan hawlgab noqotay, ayaa waxay heshay abaal-marin dawladeed, sababo la xiriira sidii ay ugu daryeeshay si guul leh in ka badan 10,000 oo caruur ah, markii ay dhalanayen, iyadoo dib u milicsanaysa isbeddellada ay ku aragtay hab-dhaqannada daryeelka caafimaadka haweenka, ee soddon iyo saddexda sano ee ay kusoo jirtay shaqadeeda.

"Waan ku faanayaa in aanu mid kamid 10,000 oo caruur, ee aan ka dhaliyay hooyadood uusan midkoodna ku dhiman xiligii dhalmada," ayay tiri Kathija Bibi, oo 60-jir ah, oo tani ay u tahay ama ku tirisa midda ugu muhiimsan ee shaqadeeda.

Wasiirka caafimaadka ee gobolka Tamil Nadu, Ma. Subramanian, ayaa BBC-da u sheegtay in Khatija ay dhawaan la guddoon siiyay abaal-marin dowladeed, maaddaama aan wax dhimasho ah la diiwaan gelin muddadii ay shaqaynaysay.

"Waxaan lahaa uur todobo bilood ah… weli waxaan caawinayay dumar kale. Waxaan kusoo laabtay shaqada, kadib nasasho yar oo umul baxa ah, oo laba bilood ah," Kathija ayaa sidaa wali xasuusata. "Waan ogahay sida ay haweenku u welwelaan marka ay foolanayaan, markaa in aan ku raaxaysto oo aan kalsooni ku qabo waa mudnaantayda koowaad."

Sababtii ku riixday Kathija iney noqoto kalkaaliso, ayaa waxay ahayd in hooyadeed Zulaika, ay iyadu ahayd kalkaalisada tuulada. "Waxaan ku ciyaari jiray saliingaha yaraanteydii, aad ayaan ula qabsaday urta isbitaalka," ayay mar kale sheegtay iney dib u xasuusaneyso.

Tirakoobkii ugu dambeeyay ee dowladda, ayaa muujinaya in heerka dhimashada ee haweenka dhalaya ay tahay in 97 kamid ah iney dhintaan 100,000 ee caruur nool dhalay, iyo heerka dhimashada dhallaanka oo ah, in 27 ilmo ah iney dhintaan 1,000 caruur ah ee dhasho iyagoo nool.