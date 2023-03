Shey ay isticmaalaan gabdhaha Soomaalida oo ay ku dagaallamaan kuwa Hindiya

Haweenkaas qaarkood waa - Deepika Shergill – waxay wax ka qortay dhacdo ay qof dhiig kaga keentay. Waxay ka dhex dhacday bas ay mar walba u soo raaci jirtay xafiiska, sida ay Ms Shergill u sheegtay the BBC. Dhacdadan ayaa dhacday tobnaan sano kahor, balse weli way xusuuusataa wax walba.

Maalmahaas, waxay sheegtay in "ay aad u xishoon jirtay oo aysan dooneyn inay dadka isku soo jeediso", marka bilooyin ayay aamusneyd.

"Waxaan dareemay in la i kufsaday. Markaan guriga tagay, waqti dheer ayaan qubeysanayay. Xitaa uma aan sheegin hooyadey waxa igu dhacay," ayay tiri.

Inkastoo ay sanad kadib weli baskaas raaceysay, haddana waxay sheegtay in maalintaas ay ahayd markii ugu dambeysay ee ay aragto ninkaas.

"Waan ku muday wuuna iga fuqay, balse wuxuu isku dayayay mar kale iyo mar kale anigana waan sii waday inaan ku mudo biinka. Ugu dambeyn, wuu iga tegay. Waan ku faraxsanahay in aan heystay biinka, balse waxaan dareemayay ciil inaanan ku jeesan oo dharbaaxin," ayay tiri.

Dadka u dooda arrimaha haweenka ayaa sheegay in cabsidan iyo ceebtan ay inta badan haweenku dareemaan ay si dhiirrigeliso kuwa tacaddiyada ku kaca ayna dhibta uga sii darto.

Sida laga soo xigtay qiimeyn online-ka ah oo laga sameeyay 140 magaalo oo Hindiya ku yaalla sanadkii 2021, 56% haweenka waxay sheegeen in tacaddiyo jinsi loogu geystay gawaarida dadweynaha dhexdooda, balse keliya 2% ayaa u tegay booliiska. Intooda badan waxay sheegeen inay iyagu tallaabo qaadeen amaba ayba iska aamuseen, sababtoo ah ma dooneyn inay xaaladda ka sii daraan.

In ka badan 52% waxay sheegeen inay iska diideen fursado waxbarasho iyo shaqo sababo la xiriira inaysan badqab dareemeyn.

"Cabsida tacaddiyada jinsiga ayaa saameysa haweenka in ka badan rabshadda qudheeda," ayay tiri Kalpana Viswanath, oo wax ka aasaastay Safetipin, oo ah urur bulsho oo ka shaqeeya in goobaha bulshada laga dhigo kuwo ammaan ah oo haweenkuna aysan dhib ka soo gaareyn.

Ms Viswanath ayaa tilmaantay in dhibaatada haweenka aysan keliya ku koobneyn Hindiya, ayna tahay arrin adduunka ka taagan. Daraasad ay sameysay Thomson Reuters Foundation ayna ka qeyb qaateen 1,000 haween oo ku nool London, New York, Magaalada Mexico, Tokyo iyo Qaahira ayaa muujineysa in "gaadiidka ay marin u ahaayeen kuwa geysta tacaddiyada kuwaasoo xilliyada kala orodka u adeegsada inay ku qariyaan dabcigooda iyo marmarsiyo ahaan haddii lagu qabto".