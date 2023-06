Ku sumoobidda cuntada: Dhaqamo aan mararka qaar sameyno oo khatar gelin kara nafteenna

20 Daqiiqadood ka hor

Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), celcelis ahaan 1.6 milyan oo qof guud ahaan adduunka ayaa sanad walba ay dhibaato ka soo gaartaa ku sumoobidda cuntada, kaddib marka ay cunaan cunno bakteeriyo ay gashay.

WHO ayaa sanad walba 7 June xusta 'Maalinta Badqabka Cunnada' .

Iska ilaali waxyaabahan

Hilibka cayriinka ah

Taasina waa sababta, ay xarunta CDC ugu talineyso in hilibka aan la dhaqin isagoo cayriin ah.

Sida laga soo xigtay CDC, “Dhaqidda hilibka cayriinka ah ayaa bakteeriya ku faafiya alaabta ka ag dhow. Tani waxay saameyn kartaa jikada dhan." CDC waxay sheegtay in haddii hilibka si fiican loo kariyo, bakteeriyadu ay ka dhimaneyso.

CDC ayaa ku talineysa in haddii cuntadu ay soo harto, ay tahay in labo saac gudahood lagu keydiyo faranjeerka ama tallaagadda.

Sida ay qabto CDC, haddii hilibka lagu keydiyo tallaagadda, waa in la jarjaraa. Haddii sidan la sameeyo si dhaqso ah ayuu barfa u noqonayaa, waxay yareyneysaa in bakteeriyo ay ku dhalato.

Dr. Pratibha Lakshmi oo khabiir ku ah cunnada ayaa BBC u sheegtay, “Waxaa jira khatarro cudurrada ah sida cysticercosis oo ka dhasha haddii la cuno hilib aan si fiican loo karin. Taasina waa sababta, ay tahay in qofku uu mar walba u cuno hilib karsan."

Khudrad aan la dhaqin

Sidoo kale khudradda waxay bakteeriyo ka soo gaari kartaa jikada wasakheysan. Taasina waa sababta ay tahay in khudradda si fiican la isaga dhaqo.

Waxay tiri, “Maalmahan khudradda waxaa lagu beeraa meelo aan fiicneyn. Dawooyinka looga hortago cayayaanka ayaa lagu buufiyaa. Taasina waa sababta, ay tahay in khudradda lagu dhaqo cusbo. Haddii kale, waxay sababi karaan khatar xasaasiyad iyo caabuq ah.

Caano aan la kar karin amaba waxyaabaha caanaha laga sameeyo

In caanaha la karkariyo, waxay muhiim tahay waxaa ka dhimanaya bakteeriyada.

Ma jirto caddeyn buuxda oo sheegeysa in farqi nafaqo uu u dhaxeeyo caanaha aan la karkarin iyo kuwa la karkariyay.

Ukun cayriin ah

Taasina waa sababta, ay khubarradu ugu talinayaan in keliya la cuno ukun la kariyay. Xarunta CDC waxay ku talineysaa in ukunta la kariyo ilaa kuwo fadhiya ay noqdaan qeybta cad iyo qeybta jaallaha ah.

Neeta Dilip oo cuntada ku takhasustay ayaa waxay leedahay, “Mararka qaar ukuntu waxay u jabtaa in muddo dheer la keydiyay. Caabuq badan ayay sababi karaan. Taasina waa sababta ay u fiican tahay in la iska eego taariikhda marka la iibsanayo. Haddii ay suurtogal tahayna waa in la isticmaalaa ukun aan muddo dheer oollin.