Maxaa ka mid ah cunnooyinka ka mamnuuca ah Muslimiinta?

Hilibka xoolaha dhintay ama bakhtiyay

Hilibka xoolaha dhintay ayaa kamid ah kan aan xalaalka u ahayn muslimiinta diintuna ay reebtay cunistiisa. Waa hilib aan ku imaanin gowraca saxda ah ee shareecadu sheegtay, waana xaaraan aysan bannaaneyn in la cuno.

Khamriga

Khamriga ayaa ka mida waxyaabaha ka mamnuuca ah Muslimiinta ee aan u bannaaneyn, dhammaan noocyada maandooriyaha ayaa ka mamnuuc ah muslimiinta iyadoo dalal badan oo islaam ah kuna yaalla caalamka ay mamnuuc ka tahay in xitaa lagu iibiyo.

Dameeraha

Soomaalidu waxa ay kamid tahay dadka aad u dhaqda dameeraha dab-joogta ah kuwaasi oo diiniyan aysan bannaaeyn in la cuno iyadoo loo cuskanayo xadiisyada.

Taa bedelkeedana waxaa Soomaaliya kasii dabar go’aya noocyada kale ee dameeraha ee lagu tilmaamo in ay xalaal yihiin ama hilibkooda la cuni karo.

Shimbiraha iyo halaqyada

Cunto aan lagu xusin magaca Eebbe

Cuntada sida hilibka xoolaha ee la gowracayo ayey qasab tahay in lagu dhawaaqo magaca ilaahay Haddii aan magaca Eebbe lagu dhawaaqin xilliga la gowracayo, cuntadaas waa mamnuuc cunisteeda sida ku cad mid ka mid ah suuradaha Qur’aanka kariimka ah.

Neefka u dhinta sida aan dabiiciga ahayn

Diinta Islaamka ayaa fareysa in xoolaha la gowraco loona maro habka saxda ah xilliga la xalaaleynayo, xayawaanka la ceejiyey, la garaacay, ama lagu dilay waxyaabo kale, ama la toogtey ama kan ay dileen xayawaannada kale ee duurjoogta ah, waxa loo aqoonsan yahay xaaraan sida ku cad Qur’aanka kariimka ah.

Qaar kamida xayawaannada duurjoogta ah

Qaar kamida xayawaannada duurjoogta ah ayaa ah kuwo aan bannaaneyn in la cuno ama muslimiinta ka xarriman waxaana kamida Maroodiga, Shabeelka, eyga, daanyeerrada iyo kuwo kale oo badan.

Marka ay timaado cunista xoolaha, Muslimiin badan ayaa u qaadan doona oo kaliya in xoolaha la qalay loo arko ‘xalaal’. Tan waxaa ka mid ah in lagu gowraco magaca alle, uuna gawraco qof diinta si wacan u garanaya, oo wata mindi af badan oo weyn oo lagu gowraco tilmaamaha diineed, iyo in lagu sameeyo hal dhaqdhaqaaq.