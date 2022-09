Sagaal arrin oo ay eegeyso maxkamadda ugu sarreysa Kenya ee u kala gar qaadeysa Raila iyo Ruto

8 Saacadood ka hor

Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in Maxkamadda ugu sarreysa Kenya ay go'aan ka gaarto murankii ka dhashay natiijada doorashada madaxweynaha ee uu kasoo hor jeestay Raila Odinga.

William Ruto oo ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen in uu ku guuleystay xilka madaxweynaha ayaa ka mid ah dadka sida weyn u sugaya go'aanka, maadaama uu kala xaqiiqsanayo in xilka loo dhaarin doono iyo in howsha doorashada dib loogu laaban doono.